Оборонна тактика гри збірної України в товариському матчі з національною командою Німеччини (0:0) викликала шквал критики від частини уболівальників "синьо-жовтих". Найбільше дісталося головному тренеру Сергію Реброву.

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Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився враженнями від товариського матчу української команди з Німеччиною.

Левченко про нічию України з Німеччиною

"Я не можу зрозуміти, про яку критику може йти мова, коли ти граєш товариський матч. В тебе є дуже серйозний суперник, що б ми не казали, і в тебе є можливість перевірити раз чи два команду в іншій схемі. Коли, як не зараз, перевіряти, як ми можемо грати?

Для мене ця система не є повністю захисною. Так, ми грали з Зінченком зліва, грали блоком 5-4-1, коли німці атакували. Але, хлопці, ми граємо з Німеччиною, яка буде боротися за чемпіонство на Євро", – сказав Левченко.

Довідка. Матч у Нюрнбергу став десятим в історії протистоянь України та Німеччини. "Синьо-жовті" ще не перемагали Бундестім – 5 нічиїх і стільки ж поразок.

Наступний матч збірна України проведе 7 червня проти національної комани Польщі. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.