Барселона официально сообщила о согласовании Левандовского трансфера

Лучший форвард мира Роберт Левандовский вскоре похвастается новыми фотографиями в футболке Барселоны. Нападающий и каталонский клуб согласовали переход.

Барселона принимай лучшего форварда планеты

16 июля все больше карт раскрылось в истории перехода Роберта Левандовского в Барселону. Бавария подтвердила уход своего лидера команды.

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История польского форварда в Баварии подошла к концу. Левандовский сменяет немецкую Бундеслигу на испанскую Ла Лигу.

Сначала директор мюнхенцев, а в прошлом легендарный голкипер команды Оливер Кан подтвердил, что Роберт покидает клуб. Поляк уже даже простился с одноклубниками.

В этот же день официальный сайт Барселоны сообщает, что клубу удалось ударить по рукам по трансферу лучшего форварда планеты. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и поставить свой автограф под контрактом.

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