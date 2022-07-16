Барселона официально сообщила о согласовании Левандовского трансфера
Источник:сайт Барселоны
Лучший форвард мира Роберт Левандовский вскоре похвастается новыми фотографиями в футболке Барселоны. Нападающий и каталонский клуб согласовали переход.
Барселона принимай лучшего форварда планеты
16 июля все больше карт раскрылось в истории перехода Роберта Левандовского в Барселону. Бавария подтвердила уход своего лидера команды.
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История польского форварда в Баварии подошла к концу. Левандовский сменяет немецкую Бундеслигу на испанскую Ла Лигу.
Сначала директор мюнхенцев, а в прошлом легендарный голкипер команды Оливер Кан подтвердил, что Роберт покидает клуб. Поляк уже даже простился с одноклубниками.
В этот же день официальный сайт Барселоны сообщает, что клубу удалось ударить по рукам по трансферу лучшего форварда планеты. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и поставить свой автограф под контрактом.
Барселона усилилась настоящей "машиной для забивания голов"
- Эпопея с трансфером Левандовского в Барселону добивается счастливого для каталонцев финала. Форварду осталось пройти формальности и перед камерами в сине-гранатовой футболке.
- Поляк после 8 лет покидает Баварию, в которой стал не только стабильным игроком основы, лучшим форвардом, а настоящей звездой футбола.
- До этого выступал в родной Польше, откуда перебрался в дортмундскую Боруссию.
- Теперь в его жизни новый футбольный вызов по имени Барселона.
- В Бундеслиге провел 384 матча, в которых наколотил 312 голов и совершил 75 ассистов.
- В последнем сезоне за Баварию отыграл 46 поединков, отличился 50 мячами и 7 голевыми передачами.
- За карьеру получил с Баварией 19 трофеев.