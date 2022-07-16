Барселона принимай лучшего форварда планеты

16 июля все больше карт раскрылось в истории перехода Роберта Левандовского в Барселону. Бавария подтвердила уход своего лидера команды.

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История польского форварда в Баварии подошла к концу. Левандовский сменяет немецкую Бундеслигу на испанскую Ла Лигу.

Сначала директор мюнхенцев, а в прошлом легендарный голкипер команды Оливер Кан подтвердил, что Роберт покидает клуб. Поляк уже даже простился с одноклубниками.

В этот же день официальный сайт Барселоны сообщает, что клубу удалось ударить по рукам по трансферу лучшего форварда планеты. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и поставить свой автограф под контрактом.

Барселона усилилась настоящей "машиной для забивания голов"

  • Эпопея с трансфером Левандовского в Барселону добивается счастливого для каталонцев финала. Форварду осталось пройти формальности и перед камерами в сине-гранатовой футболке.
  • Поляк после 8 лет покидает Баварию, в которой стал не только стабильным игроком основы, лучшим форвардом, а настоящей звездой футбола.
  • До этого выступал в родной Польше, откуда перебрался в дортмундскую Боруссию.
  • Теперь в его жизни новый футбольный вызов по имени Барселона.
  • В Бундеслиге провел 384 матча, в которых наколотил 312 голов и совершил 75 ассистов.
  • В последнем сезоне за Баварию отыграл 46 поединков, отличился 50 мячами и 7 голевыми передачами.
  • За карьеру получил с Баварией 19 трофеев.