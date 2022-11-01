Меня не беспокоит, – Левандовский разрушил слухи о переходе в Барселону ради "Золотого мяча"
Источник:AS
В июле 2022 года Роберт Левандовский сменил Баварию на Барселону. Польский нападающий покинул Мюнхен после восьми лет в немецкой команде.
Многое в футбольном круге было слухов о переходе Левандовского в Барселону. Поговаривали даже то, что Роберт покинул Баварию ради переезда в Каталонию для того, чтобы получить "Золотой мяч".
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Польский нападающий отреагировал на такие слухи. Левандовский опроверг эту версию своего перехода. По словам Роберта, его больше не интересует этот трофей.
Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", как некоторые говорят. "Золотой мяч" меня не беспокоит. В жизни я достиг всего, чего хотел, и ношу это в своем сердце,
– заявил форвард.
Старт карьеры Левандовского в Барселоне
- Левандовский продолжает забивать в новой команде, как это было в период выступлений за Баварию.
- За 17 сыгранных матчей Роберт наколол 18 голов и сделал 4 ассиста. Невероятная статистика поляка, быстро адаптировавшегося в новом коллективе.
- Барселона после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лишь одно очко лидеру чемпионата мадридскому Реалу.
- В еврокубках дела обстоят провальнее. Барселона досрочно вылетела из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы.