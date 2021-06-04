Левандовский поразил сумасшедшим голом накануне Евро-2020: видео

Польская сборная готовится к чемпионату Европы-2020. Главная звезда команды Роберт Левандовски пугает соперников красивыми голами на тренировке.

Неудержимый Левандовский

Роберт Левандовский продолжает доказывать, что недаром является одним из лучших футболистов мира. Польский форвард забил роскошный гол с острого угла.

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Нападающий показал почти трюк из цирка. Футболист оригинально подбросил мяч над собой, обернулся вокруг своей оси и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку через линии ворот. Такой результативный выстрел изрядно поразил футбольных фанатов. Хотя он был забит на тренировке, но заслуживает самых высоких оценок.

Однако не обошлось без курьезных попыток. В одной из них Роберт едва не попал в голову голкиперу сборной Польши Войцеху Щенсны. Лишь великолепная реакция вратаря сохранила его от удара мячом.

Видео безумного гола Левандовского