Неудержимый Левандовский
Роберт Левандовский продолжает доказывать, что недаром является одним из лучших футболистов мира. Польский форвард забил роскошный гол с острого угла.
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Нападающий показал почти трюк из цирка. Футболист оригинально подбросил мяч над собой, обернулся вокруг своей оси и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку через линии ворот. Такой результативный выстрел изрядно поразил футбольных фанатов. Хотя он был забит на тренировке, но заслуживает самых высоких оценок.
Однако не обошлось без курьезных попыток. В одной из них Роберт едва не попал в голову голкиперу сборной Польши Войцеху Щенсны. Лишь великолепная реакция вратаря сохранила его от удара мячом.
Видео безумного гола Левандовского
- В сезоне-2020/2021 поляк провел за Баварию 40 поединков во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 9 ассистов. Роберт завоевал "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов.
- За свою карьеру Левандовский уже провел в футболке польской сборной 118 матчей, в которых забил 66 мячей.