Нестримний Левандовський
Роберт Левандовський продовжує доводити, що недаремно є одним із найкращих футболістів світу. Польський форвард забив розкішний гол з гострого кута.
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Нападник показав майже трюк із цирку. Футболіст оригінально підкинув м'яч над собою, обернувся навколо своєї осі і зовнішньою стороною стопи відправив м'яч у сітку через лінії воріт. Такий результативний постріл неабияк вразив футбольних фанатів. Хоча він був забитий на тренуванні, але заслуговує найвищих оцінок.
Однак не обійшлось без курйозних спроб. У одній із них Роберт ледь не влучив у голову голкіперу збірної Польщі Войцеху Щенсни. Лише чудова реакції воротаря зберегла його від удару м'ячем.
Відео шаленого голу Левандовського
- У сезоні-2020/2021 поляк провів за Баварію 40 поєдинків в усіх турнірах, у яких наколотив 48 голів та віддав 9 асистів. Роберт завоював "Золоту бутсу", яка вручається найкращому бомбардиру серед європейських чемпіонатів.
- За свою кар'єру Левандовський вже провів у футболці польської збірної 118 матчів, у яких забив 66 м'ячів.