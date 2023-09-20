Третий в истории: Левандовски забил юбилейный гол и вошел в элитную компанию – видео

Во вторник, 19 сентября, стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. Состоялось 8 матчей, в одном из которых был забит важный гол, еще больше повысивший статус Роберта Левандовски в мировом футболе.

Барселона по результатам жеребьевки попала в одну группу в Лиге чемпионов с Антверпеном, Порту и Шахтером. Свой дебютный матч она сыграла с бельгийцами и разгромила соперника со счетом 5:0, пишет 24 Канал.

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Ранее это удавалось только Месси и Роналду

Второй гол в матче забил Роберт Левандовски. Это взятие ворот стало 100-м для него в еврокубках. По этому элитному показателю он стал лишь третьим футболистом в истории, забивавшим трехзначное количество голов. 92 из них пришлось на Лигу Чемпионов, 7 на Лигу Европы и однажды поляк отмечался в Суперкубке УЕФА.

Раньше него 100 голов забивали только многократные обладатели "Золотых мячей" Криштиану Роналду (145) и Лионель Месси (135). Следующими по этому показателю являются Карим Бензема (92) и Рауль (77), поэтому, если француз не вернется в Европу, то нового юбилея придется еще долго ждать.

. Сезон ЛЧ-2023/2024 стал первым за 20 лет, в котором одновременно не участвуют легендарные Месси и Роналду.

Также взятие ворот Антверпена стало историческим для Барселоны. В возрасте 35 лет и 29 дней польский футболист стал самым старшим автором гола каталонцев в Лиге чемпионов. Предыдущим рекордсменом был Жерар Пике.

Напомним, что Барселона попала в группу H группового этапа ЛЧ вместе с единственным представителем Украины в этом турнире.

. Матчи между Шахтером и Барселоной пройдут в рамках третьего и четвертого туров. 25 октября встреча состоится в Испании, а 7 ноября – на условно домашнем поле "горняков" в Гамбурге. Оба матча начнутся в 19:45.

Смотрите видеообзор матча с историческим голом Левандовски