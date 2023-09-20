Барселона за результатом жеребкування потрапитла до однієї групи в Лізі чемпіонів з Антверпеном, Порту та Шахтарем. Свій дебютний матч вона зіграла з бельгійцями та розгромила суперника з рахунком 5:0, пише 24 Канал.

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Раніше це вдавалося тільки Мессі та Роналду

Другий гол у матчі забив Роберт Левандовські. Це взяття воріт стало 100-м для нього в єврокубках. За цим елітним показником він став лише третім футболістом в історії, який забивав тризначну кількість голів. 92 з них прийшлося на Лігу Чемпіонів, 7 на Лігу Європи та одного разу поляк відзначався в Суперкубку УЄФА.

Раніше за нього 100 голів забивали тільки багаторазові володарі "Золотих м'ячів" Кріштіану Роналду (145) та Ліонель Мессі (135). Наступними за цим показником є Карім Бензема (92) та Рауль (77), тому, якщо француз не повернеться в Європу, то нового ювілею доведеться ще довго чекати.

Цікаво. Сезон ЛЧ-2023/2024 став першим за 20 років, у якому одночасно не беруть участь легендарні Мессі та Роналду.

Також взяття воріт Антверпена стало історичним для Барселони. У віці 35 років та 29 днів польський футболіст став найстаршим автором голу каталонців у Лізі чемпіонів. Попереднім рекордсменом був Жерар Піке.

Нагадаємо, що Барселона потрапила до групи H групового етапу ЛЧ разом із єдиним представником від України у цьому турнірі.