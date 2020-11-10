Известный футбольный сайт Goal.com представил собственный список 25 лучших игроков 2020 года. Список составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов сайта.

Лидером мужской версии рейтинга стал польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

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Вторую строчку занял бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, а третьим стал капитан каталонской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял пятое место. Форвард ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе – шестой, а его партнер по команде Неймар – четвертый.

Топ-10 лучших футболистов мира

1. Роберт Левандовски;

2. Кевин Де Брюйне;

3. Лионель Месси;

4. Неймар;

5. Криштиану Роналду;

6. Килиан Мбаппе;

7. Вирджил Ван Дейк;

8. Карим Бензема;

9. Томас Мюллер;

10. Садио Мане.

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The best men's players in the world have been revealed pic.twitter.com/rySeBKlosu — Goal (@goal) November 10, 2020

Рейтинг прошлого сезона

В 2019 году лучшим футболистом мира по версии Goal стал нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк. Второе место занял Лионель Месси, а третьим стал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах.