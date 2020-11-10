Відомий футбольний сайт Goal.com представив власний список 25 найкращих гравців 2020 року. Список складався на основі голосування журналістів 44 регіональних відділів сайту.

Лідером чоловічої версії рейтингу став польський форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі.

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Другу сходинку посів бельгійський хавбек "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне, а третім став капітан каталонської "Барселони", аргентинець Ліонель Мессі.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зайняв п'яте місце. Форвард ПСЖ і збірної Франції Кілліан Мбаппе – шостий, а його партнер по команді Неймар – четвертий.

Топ-10 найкращих футболістів світу

1. Роберт Левандовскі;

2. Кевін Де Брюйне;

3. Ліонель Мессі;

4. Неймар;

5. Кріштіано Роналду;

6. Кіліан Мбаппе;

7. Вірджил Ван Дейк;

8. Карім Бензема;

9. Томас Мюллер;

10. Садіо Мане.

#Goal50 is here!



The best men's players in the world have been revealed pic.twitter.com/rySeBKlosu — Goal (@goal) November 10, 2020

Рейтинг минулого сезону

У 2019 році найкращим футболістом світу за версією Goal став нідерландський захисник "Ліверпуля" Вірджил Ван Дейк. Другу сходинку посів Ліонель Мессі, а третім став єгипетський форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах.