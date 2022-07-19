Сделали некоторые коррективы: определились даты проведения Летних Олимпийских игр-2028

Летние Олимпийские игры – спортивный праздник, который проводится раз в четыре года. В 2028 году самые уставные международные соревнования состоятся в Лон-Анджелесе.

Новые даты Олимпиады

Новые сроки проведения летних Олимпийских игр в 2028 году определились после визита голоса МОК Томаса Баха в штаб-квартиру Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Игры начнутся 14 июля, а не 21, как это анонсировалось ранее. Именно эта дата была подана в заявку.

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Спортивный праздник в Лос-Анджелесе продлится до 30 июля, когда состоится церемония закрытия главных соревнований в жизни каждого спортсмена.

Паралимпийские игры стартуют 15 августа и завершатся 27 августа.

Напомним, что перед этим Олимпиаду-2024 примет французский Париж. Игры будут проходить с 26 июля по 11 августа.

На предыдущей Олимпиаде-2020 Украина завоевала 19 наград, среди них только одно "золото", которое получил борец Жан Беленюк. Также в украинской копилке было 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.