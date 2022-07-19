Новые даты Олимпиады
Новые сроки проведения летних Олимпийских игр в 2028 году определились после визита голоса МОК Томаса Баха в штаб-квартиру Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Игры начнутся 14 июля, а не 21, как это анонсировалось ранее. Именно эта дата была подана в заявку.
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Спортивный праздник в Лос-Анджелесе продлится до 30 июля, когда состоится церемония закрытия главных соревнований в жизни каждого спортсмена.
Паралимпийские игры стартуют 15 августа и завершатся 27 августа.
Напомним, что перед этим Олимпиаду-2024 примет французский Париж. Игры будут проходить с 26 июля по 11 августа.