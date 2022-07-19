Нові дати Олімпіади
Нові терміни проведення літніх Олімпійських ігор у 2028 році визначились після візиту голоси МОК Томаса Баха до штаб-квартири Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Ігри розпочнуться 14 липня, а не 21-го, як це анонсувалось раніше. Саме ця дата була подана у заявку.
Дивіться також Миколенко презентував нову виїзну форму Евертона: яскраве відео
Спортивне свято у Лос-Анджелесі триватиме до 30 липня, коли відбудеться церемонія закриття головних змагань у житті кожного спортсмена.
Паралімпійські ігри стартують 15 серпня та закінчаться 27 серпня.
Нагадаємо, що перед цим Олімпіаду-2024 прийме французький Париж. Ігри відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня.