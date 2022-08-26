Двое украинок финишировали в топ-10 на летнем ЧМ по биатлону: результаты суперспринта

В немецком Рупольдинге продолжается летний чемпионат мира по биатлону. Во второй день соревнований прошли суперспринты среди мужчин и женщин.

Как прошел первый старт для украинок

В финал суперспринта отобрались сразу 4 украинки: Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко, пишет 24 канал.

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Супер спринт подобен гонке с массовым стартом. Спортсмены преодолевают 7,5 километра и имеют четыре огневых рубежа: два лежа и два стоя. Вместо этого штрафной круг составляет 75 метров.

Напомним, что сборная Украины досрочно закончила сезон-2021/2022 из-за вторжения россии на территорию Украины. Для национальной команды это первое выступление на международных стартах за последние полгода.

россия и беларусь оказались вне турнира. Также представители этих стран не смогут выступать под эгидой IBU в новом сезоне-2022/2023, если не осудят действия своих стран.

Украинки прошли стрельбу лежачие украинки прошли почти без проблем. Лишь Юлия Джима допустила упущения на первом рубеже.

Анастасия Меркушина идеально прошла все 4 огневых рубежа. Она заняла лучшую строчку среди украинок – 5 место. Дарья Блашко была близка к пьедесталу, однако на последней стрельбе она смазала однажды. Валентина Семеренко промахнулась дважды во время первой стойки.

А вот у Джимы вообще не сложилось со стрельбой. В общем, украинка не закрыла 4 мишени.

Чемпионкой стала итальянка Доротея Вирер, ее землячка Лиза Витоцци стала второй, а "бронза" досталась представительнице Финляндии Анастасии Киннунен.

Результаты суперспринта (женщины)

1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+1) 19:05.7

2. Лиза Витоцци (Италия, 0+1+1+1) +5.5

3. Анастасия Киннунен (Финляндия, 0+0+0+0) +13.9

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5. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +30.1

7. Дарья Блашко (Украина, 0+0+0+1) +34.6

16. Валентина Семеренко (Украина, 0+0+2+0) +1:13.1

26. Юлия Джима (Украина, 1+0+1+2) +2:13.7

26 августа также прошел мужской суперспринт. Дмитрий Пидручный был близок к пьедесталу. К сожалению, неудачная стрельба на последнем рубеже лишила украинца подиума. Подручный замкнул топ-10, а Антон Дудченко занял 13 место.