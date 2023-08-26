В словацком Брезно-Осрбли продолжается чемпионат мира-2023 по летнему биатлону. Программу субботнего дня открывали спринтерские гонки среди юниоров, сообщает 24 Канал.

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Украинцы забрали все медали в спринте

В мужском спринте украинскую команду представляли шесть биатлонистов: Богдан Борковский, Степан Кинаш, Виталий Мандзин, Сергей Супрун, Егор Макаренко и Михаил Хмель. Выступление украинцев ошеломило даже скептиков. Сразу три наших биатлониста завоевали медали, "перекрасив" подиум на сине-желтый цвет.

Золотую медаль завоевал Богдан Борковский, "серебро" у Степана Кинаша, "бронза" досталась Виталию Мандзину. Прекрасная смена подрастает в юниорской сборной Украины!

ЧМ-2023. Спринт – юниоры

1. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +19:05.5

2. Степан Кинаш (Украина, 0+0) +0.5

3. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +11.9

….

5. Сергей Супрун (Украина, 2+0) +41.7

13. Михаил Хмель (Украина, 1+2) +1:30.0

22. Егор Макаренко (Украина, 1+1) +2:18.7

Отметим, что в женском спринте лучший результат продемонстрировала Елена Городная, которая финишировала четвертой.

Важно! В медальном зачете ЧМ-2023 по летнему биатлону сборная Украины занимает второе место. На счету наших спортсменов 7 медалей (1 "золото", 3 "серебра", 3 "бронзы").