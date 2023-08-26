У словацькому Брезно-Осрблі триває чемпіонат світу-2023 з літнього біатлону. Програму суботнього дня відкривали спринтерські гонки серед юніорів, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна здобула три медалі у стартовий день літнього чемпіонату світу з біатлону

Українці забрали всі медалі в спринті

У чоловічому спринті українську команду представляли шість біатлоністів: Богдан Борковський, Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Сергій Супрун, Єгор Макаренко та Михайло Хміль. Виступ українців приголомшив навіть скептиків. Одразу три наших біатлоністи здобули медалі, "перефарбувавши" подіум на синьо-жовтий колір.

Золоту медаль здобув Богдан Борковський, "срібло" у Степана Кінаша, "бронза" дісталася Віталію Мандзину. Чудова зміна підростає в юніорській збірній України!

ЧС-2023. Спринт – юніори

1. Богдан Борковський (Україна, 1+0) +19:05.5

2. Степан Кінаш (Україна, 0+0) +0.5

3. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +11.9

….

5. Сергій Супрун (Україна, 2+0) +41.7

13. Михайло Хміль (Україна, 1+2) +1:30.0

22. Єгор Макаренко (Україна, 1+1) +2:18.7

Зазначимо, що в жіночому спринті найкращий результат продемонструвала Олена Городна, яка фінішувала четвертою.

Важливо! У медальному заліку ЧС-2023 з літнього біатлону збірна України займає другу сходинку. На рахунку наших спортсменів 7 медалей (1 "золото", 3 "срібла", 3 "бронзи").