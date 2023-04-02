Rodgers out

Лестер проводит очень неудачный сезон в чемпионате Англии. Сенсационный чемпион 2016 года и стабильный середняк последних сезонов вынужден бороться за выживание.

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В субботу "лисы" проиграли горловой матч против Кристал Пелас (1:2), хотя первыми забили. После этого команда опустила в зону вылета, что явилось последней каплей для руководства.

Брал серебро с Ливерпулем и золото в Шотландии

Официальный сайт Лестера сообщил, что Брендан Роджерс уволен с должности главного тренера. Североирландец проработал в клубе с 2019 года и за это время выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии.

До Лестера Роджерс возглавлял Уотфорд, Рэдинг, Суонси, Ливерпуль и Селтик. С мерсисайдцами он становился вицечемпионом АПЛ, а шотландцев дважды делал чемпионом страны.

К слову. увольнение Роджерса стало уже 12-й сменой тренера этого сезона АПЛ. Лестер занимает предпоследнюю 19-ю строчку, но от спасительной зоны команду отделяет лишь один балл.

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Новый наставник работал в Крыму

Интересно, что к следующему матчу Лестер будет готовить дуэт наставников Адам Седлер – Майк Стоуэлл. Первый заслуживает отдельного внимания, ведь в свое время работал в УПЛ.

Седлер летом 2013 оказался в симферопольской Таврии. Тогда Адам вошел в тренерский штаб грека Янниса Христопулоса, а также возглавлял вторую команду крымчан.

Дуэт проработал только полсезона, после которых команда шла на 14-м из 15 мест. Зимой Седлер покинул Таврию, а позже из-за аннексии Крыма кафиров из России и сам клуб был расформирован.