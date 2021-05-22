Лестер – Тоттенхэм: где смотреть матч АПЛ

В субботу, 23 мая, Лестер и Тоттенхэм сыграют решающий матч в АПЛ. Болельщики могут эту встречу посмотреть онлайн, а также по телевидению.

Лестер – Тоттенхэм: где смотреть

Матч английской Премьер-лиги (АПЛ) между Лестером и Тоттенхэмом состоится в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум". Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Поединок Лестер – Тоттенхэм в Украине будет транслировать канал Setanta Spotst. Начало трансляции в 17:55.

Канал доступен к просмотру у кабельных провайдеров. Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.

Перед матчем