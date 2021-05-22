Лестер – Тоттенхем: де дивитися
Матч англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між Лестером та Тоттенхемом відбудеться у Лестері на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум". Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.
До теми Чи здобуде Лестер місце в Лізі чемпіонів: прогноз букмекерів на матч з Тоттенхемом
Поєдинок Лестер – Тоттенхем в Україні транслюватиме канал Setanta Spotst. Початок трансляції о 17:55.
Канал доступний до перегляду у кабельних провайдерах. Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.
Перед матчем
- Лестер може потрапити в Лігу чемпіонів. Більш того, ще не так давно в цьому взагалі не було ніяких сумнівів, але, як і рік тому, "лисиці" раптово забуксували під кінець сезону.
- Загалом, що потрібно Лестеру: по-перше, обіграти Тоттенхем, а по-друге – чекати допомоги від конкурентів. Лестер фінішує в топ-4 тільки в тому випадку, якщо Челсі або Ліверпуль втратять очки в заключному турі.
- Тоттенхем провалив все, що тільки можна було. Хоча ні, ще не все. Перед останнім туром "шпори" займають в таблиці АПЛ сьоме місце, звідки можуть застрибнути в новий турнір – Лігу конференцій. Ось тільки це "настільки" престижно, що Тоттенхем може навіть відмовиться від такого щастя. Випадково, звичайно ж.