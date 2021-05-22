Лестер – Тоттенхэм: где смотреть
Матч английской Премьер-лиги (АПЛ) между Лестером и Тоттенхэмом состоится в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум". Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Поединок Лестер – Тоттенхэм в Украине будет транслировать канал Setanta Spotst. Начало трансляции в 17:55.
Канал доступен к просмотру у кабельных провайдеров. Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.
Перед матчем
- Лестер может попасть в Лигу чемпионов. Более того, еще не так давно в этом вообще не было никаких сомнений, но, как и год назад, "лисы" внезапно забуксовали под конец сезона.
- В общем, что нужно Лестеру: во-первых, обыграть Тоттенхэм, а во-вторых – ждать помощи от конкурентов. Лестер финиширует в топ-4 только в том случае, если Челси или Ливерпуль потеряют очки в заключительном туре.
- Тоттенхэм провалил все, что только можно было. Хотя нет, еще не все. Перед последним туром "шпоры" занимают в таблице АПЛ седьмое место, откуда могут запрыгнуть в новый турнир – Лигу конференций. Вот только это "настолько" престижно, что Тоттенхэм может, даже откажется от такого счастья. Случайно, конечно же.