Получит ли Лестер место в Лиге чемпионов: прогноз букмекеров на матч с Тоттенхэмом

В воскресенье, 23 мая, Лестер сыграет на своем поле с Тоттенхэмом в рамках заключительного тура чемпионата Англии. Букмекеры оценили фаворита встречи.

Лестер на прошлой неделе стал победителем Кубка Англии, и, наверное, только благодаря этому сезон для него можно считать успешным.

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Но понятно, что команда Брендана Роджерса рассчитывает не только на это. Лестер может попасть в Лигу чемпионов. Более того, еще не так давно в этом вообще не было никаких сомнений, но, как и год назад, "лисы" внезапно забуксовали под конец сезона.

В целом, что нужно Лестеру: во-первых, обыграть Тоттенхэм, а во-вторых – ждать помощи от конкурентов. Лестер финиширует в топ-4 только в том случае, если Челси или Ливерпуль потеряют очки в заключительном туре.

Тоттенхэм провалил все, что только можно было. Хотя нет, не все. Перед последним туром "шпоры" занимают в таблице АПЛ седьмое место, откуда могут запрыгнуть в новый турнир – Лигу конференций. Вот только это "настолько" престижно, что Тоттенхэм может даже откажется от такого счастья. Случайно, конечно же.

Лестер – Тоттенхэм: прогноз Favbet

Букмекеры считают Лестер фаворитом игры. Победу команды из Лестера специалисты оценивают коэффициентом 2,10.

В то же время шансы Тоттенхэма одолеть "лис" оценены коэффициентом 3,60. На ничью в матче, которая будет только на руку Ливерпулю и Челси, букмекеры дают коэффициент 3,95.

Последние очные матчи Тоттенхэма с Лестером показывают результативность в 2 и больше голов. Поэтому можно рассмотреть ставку на тотал больше 2.5. Она оценена коэффициентом 1,59.