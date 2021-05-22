Лестер минулого тижня став переможцем Кубка Англії, і, напевно, тільки завдяки цьому сезон для нього можна вважати успішним.

Але зрозуміло, що команда Брендана Роджерса розраховує нетільки на це. Лестер може потрапити в Лігу чемпіонів. Більш того, ще не так давно в цьому взагалі не було ніяких сумнівів, але, як і рік тому, "лисиці" раптово забуксували під кінець сезону.

Загалом, що потрібно Лестеру: по-перше, обіграти Тоттенхем, а по-друге – чекати допомоги від конкурентів. Лестер фінішує в топ-4 тільки в тому випадку, якщо Челсі або Ліверпуль втратять очки в заключному турі.

Тоттенхем провалив все, що тільки можна було. Хоча ні, ще не все. Перед останнім туром "шпори" займають в таблиці АПЛ сьоме місце, звідки можуть застрибнути в новий турнір – Лігу конференцій. Ось тільки це "настільки" престижно, що Тоттенхем може навіть відмовиться від такого щастя. Випадково, звичайно ж.

Лестер – Тоттенхем: прогноз Favbet

Букмекери вважають Лестер фаворитом гри. Перемогу команди з Лестера фахівці оцінюють коефіцієнтом 2,10.

Водночас шанси Тоттенхема здолати "лисиць" оцінені коефіцієнтом 3,60. На нічию у матчі, яка буде тільки на руку Ліверпулю та Челсі, букмекери дають коефіцієнт 3,95.

Останні очні матчі Тоттенхема з Лестером показують результативність у 2 і більше голів. Тому можна розглянути ставку на тотал більше 2.5. Вона оцінена коефіцієнтом 1,59.