Лестер на прошлой неделе стал победителем Кубка Англии, и, наверное, только благодаря этому сезон для него можно считать успешным.

Но понятно, что команда Брендана Роджерса рассчитывает не только на это. Лестер может попасть в Лигу чемпионов. Более того, еще не так давно в этом вообще не было никаких сомнений, но, как и год назад, "лисы" внезапно забуксовали под конец сезона.

В целом, что нужно Лестеру: во-первых, обыграть Тоттенхэм, а во-вторых – ждать помощи от конкурентов. Лестер финиширует в топ-4 только в том случае, если Челси или Ливерпуль потеряют очки в заключительном туре.

Тоттенхэм провалил все, что только можно было. Хотя нет, не все. Перед последним туром "шпоры" занимают в таблице АПЛ седьмое место, откуда могут запрыгнуть в новый турнир – Лигу конференций. Вот только это "настолько" престижно, что Тоттенхэм может даже откажется от такого счастья. Случайно, конечно же.

Лестер – Тоттенхэм: прогноз Favbet

Букмекеры считают Лестер фаворитом игры. Победу команды из Лестера специалисты оценивают коэффициентом 2,10.

В то же время шансы Тоттенхэма одолеть "лис" оценены коэффициентом 3,60. На ничью в матче, которая будет только на руку Ливерпулю и Челси, букмекеры дают коэффициент 3,95.

Последние очные матчи Тоттенхэма с Лестером показывают результативность в 2 и больше голов. Поэтому можно рассмотреть ставку на тотал больше 2.5. Она оценена коэффициентом 1,59.