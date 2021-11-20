Лестер – Челси 0:3

Голы: Рюдигер, 14, Н'Голо Канте 28, Кристиан Пулишич, 71

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С самого начала матча хозяева больше владели мячом. А уже на 14-й минуте начали счёт. Антонио Рюдигер отметился первым забитым мячом в ворота соперников. После углового удара Бена Чилуэлла, Рюдигер выпрыгнул выше всех и забил головой.

На 24-й минуте хозяева поля создали опасный момент. Адемола Лукман, забивший гол в ворота Челси, однако арбитр поднял флажок и фиксировал офсайд.

Канте на 27-й минуте стал автором второго забитого мяча в ворота Лестера. Он принял пас от Джеймса в центре поля, прошел с мячом к линии штрафной и успешно ударил левой ногой верхний угол ворот хозяев поля – 0:2.

Могло быть больше, если бы не офсайд

В начале 52-й минуты голкиперу Лестеру удалось спасти команду он еще одного гола гостей. Бен Чилуэлл мощным ударом пробивал в дальний угол, однако Каспер Шмейхель спас свои ворота.

Третий гол Челси. Кристиан Пулишич, вышедший на замену во втором тайме, забил еще один мяч на 71-й минуте в ворота Лестера, Хаким Зиех отличился голевой передачей.

Челси сразу же провел атаку и забил, но на этот раз уже из офсайда. Каллум Хадсон-Одой забил в пустые ворота, но арбитр зафиксировал офсайд у Пулишича.

На 80-й минуте Пулишич мог стать автором дубля, однако в этот раз Чилуэлл находился в офсайде, поэтому гол не засчитали.

Челси мог в третий раз отличиться в матче, но снова арбитр зафиксировал офсайд. Автором гола мог стать Рис Джеймс.