Лестер – Челсі 0:3

Голи: Рюдігер, 14, Н'Голо Канте 28, Крістіан Пулишич, 71

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З самого початку матчу господарі більше володіли м'ячем. А вже на 14-й хвилині розпочали рахунок. Антоніо Рюдігер відзначився першим забитим м'ячем у ворота суперників. Після кутового удару Бена Чілуелла, Рюдігер вистрибнув вище за всіх та забив головою.

На 24-й хвилині господарі поля створили небезпечний момент. Адемола Лукман, забив гол у ворота Челсі, проте арбітр підійняв прапорець і фіксував офсайд.

Канте на 27-мій хвилині став автором другого забитого м'яча у ворота Лестера. Він прийняв пас від Джеймса в центрі поля, тим часом пройшов із м'ячем до лінії штрафного майданчика та успішно вдарив лівою ногою верхній кут воріт господарів поля – 0:2.

Могло бути більше, якби не офсайд

На початку 52-ї хвилини голкіперу Лестера вдалося врятувати команду він ще одного голу гостей. Бен Чілуелл потужним ударом пробивав у дальній кут, проте Каспер Шмейхель врятував свої ворота.

Третій гол Челсі. Крістіан Пулишич, який вийшов на заміну у другому таймі, забив ще одного м'яча на 71-й хвилині у ворота Лестера, Хакім Зієх відзначився гольовою передачею.

Челсі відразу ж провів атаку та забив, але цього разу вже з офсайду. Каллум Хадсон-Одой забив у порожні ворота, але арбітр зафіксував офсайд у Пулішича.

На 80-й хвилині Пулішич міг стати автором дубля, проте цього разу Чілуелл знаходився в офсайді, тому гол не зарахували.

Челсі міг втретє відзначитися у матчі, але знову арбітр зафіксував офсайд. Автором голу міг стати Ріс Джеймс.