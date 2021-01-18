Лестер – Челси: где смотреть онлайн матч АПЛ
Во вторник, 19 января, Лестер будет принимать Челси в матче 18 тура чемпионата Англии. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Поединок Лестер – Челси состоится во вторник, 19 января. Начало игры в 22:15. Об этом сообщает 24 канал.
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Лестер – Челси: где смотреть
Матчи Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
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