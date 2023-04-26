В компанию к Калининой и Костюк: Цуренко без проблем вышла во второй круг турнира в Мадриде

Теннисистка из Ровенской области спокойно обыграла шестую ракетку Италии на старте грунтового соревнования в столице Испании. Теперь Лесе предстоит сразиться со швейцаркой.

Леся Цуренко (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) 2:0 (6:1 / 6:3)

В столице Испании в Мадриде проходит женский теннисный турнир на почве категории WTA1000. Среди участников пятеро украинок, но Элина Свитолина уже покинула соревнование, пишет 24 канал.

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А вот другая наша представительница Леся Цуренко свою игру первого круга выиграла. Соперницей спортсменки из Ровенщины стала шестая ракетка Италии на 97-й номер рейтинга WTA Лючия Бронцетти.

В первом сете Цуренко отдала итальянке всего один гейм, хоть и на своей подаче. Впрочем, три брейка дали украинцы возможность выиграть сет со счетом 6:1.

Во втором Лючия проиграла первый же гейм на своей подаче, отдав инициативу Цуренко. В итоге Леся довела сет до счета 5:3 и сделала брейк в последнем гейме.

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Таким образом, украинка прошла во второй круг, где ее оппоненткой станет швейцарка Жиль Тайхманн (№30 WTA). Эта спортсменка никогда не пересекалась с Цуренко, в то время как в феврале в Абу-Даби одолела другую украинку Даяну Ястремскую.

Между тем, сама Ястремская в первом круге в Мадриде будет противостоять Эжене Бушар. А вот Ангелина Калинина и Марта Костюк будут стартовать со второго круга автоматически.