Цуренко сотворила камбэк в Мадриде и сыграет с россиянкой, которая попыталась осудить войну

Спортсменка из Ровенщины проиграла первой сет оппонентке из Швейцарии, но смогла выиграть два последних. Теперь ей предстоит сразиться против лучшей теннисистки из России

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Леся Цуренко (Украина) 1:2 (6:3 / 2:6 / 4:6)

В Мадриде проходит престижный женский теннисный турнир категории WTA1000. На почвенное соревнование съехались 96 топ-теннисисток мира, в том числе и пятеро украинок, пишет 24 канал.

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Правда, еще в первом круге вылетели Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а во втором – Ангелина Калинина и Марта Костюк. Единственной представительницей Украины в Мадриде оставалась Леся Цуренко.

Камбэк после проигрыша на старте

Теннисистка из Ровенской области в первом раунде не оставила шансов итальянке Лючии Бронцетти (6:1 / 6:3). Следующей соперницей Леси стала Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Первый сет украинка проиграла, все решил брейк швейцарки в шестом гейме. Впрочем, в последних сетах Леся собралась и создала камбек. Во втором Цуренко не отдала ни одного своего гейма, а в финальном сете теннисистки чаще делали брейки, чем брали свои гейма.

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Дальше встреча с россиянкой

Таким образом, украинка вышла в третий круг. Там ее оппонентом станет восьмая ракетка мира Дарья Касаткина из России. Интересно, что это едва ли не единственная теннисистка из страны-террористки, которая хоть как-то попыталась осудить войну. Правда, не обошлось и без "мы ничего не решаем".

Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, у кого там есть родственники. Это кошмар. Если бы было что-то, что может хотя бы на 1% остановить это, без раздумий, я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, это невозможно. Мы никак не можем повлиять на действия происходящего. И от этого даже какое-то чувство бессилия есть. А кто может? Европа даже ничего не может. Я хочу играть с теннисистами, которые могут вести подготовку так же, как и я. Не нужно думать о том, что разбомбили их корты. Я не представляю, что это такое, когда у тебя дома нет. Не потому, что ты его еще не приобрел, а потому, что у тебя его забрали,

– заявила Касаткина в июле прошлого года.

После того интервью экстеннисист из Украины Сергей Долгополов поблагодарил Дарью за слова о войне. Он выразил надежду, что другие россияне не будут сидеть молча, но это оказалось только мечтами украинца.