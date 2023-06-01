Прошла почти без борьбы: Леся Цуренко одержала вторую победу на Ролан Гаррос

Теннисистка из Ровенской области продолжает свой путь на французском Grand Slam. Ее соперница даже не смогла доиграть второй сет.

Лорен Дэвис (США) – Леся Цуренко (Украина) 0:1 (3:6, 0:1)

В столице Франции продолжается второй Grand Slam в этом году Ролан Гаррос. На женский турнир заявились сразу шесть украинок, впрочем, в первый круг прошли двое, пишет 24 канал.

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Элина Свитолина уже прошла двух соперниц, а Леся Цуренко свою вторую игру на турнире провела только в этот вечер, 1 июня. Ее оппоненткой стала американка Лорен Дэвис (№52 WTA).

Украинка считалась фавориткой пары и в конце концов на корте подтвердила это звание. В первом сете теннисистки чаще брали "чужие гейма". впрочем, Леся сумела взять все на подаче Дэвис.

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В решающем гейме Цуренко имела три сет-поинта и в конце концов последний реализовала. Впрочем, второй сет закончился едва начавшись. Леся сразу сделала брейк, после чего Дэвис решила сняться с игры.

Таким образом, украинка выходит в третий круг Ролан Гаррос. Ее оппоненткой там станет либо канадка Бьянка Андрееску, либо американка Эмма Наварро.