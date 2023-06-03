Цуренко деклассировала чемпионку US Open 2019 и составила компанию Свитолиной в 1/8 Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжит выступления на французском Grand Slam. В третьем раунде украинка легко одолела титулованную канадку.

Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина) 0:2 (1:6, 1:6)

В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. В 1/16 финала Леся Цуренко встречалась с чемпионкой US Open-2019 Бьянкой Андрееску, пишет 24 Канал.

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Матч прошел при полном преимуществе украинской теннисистки. Лишь два гейма отдала сопернице Цуренко, одержав победы в двух партиях с одинаковым счетом – 6:1.

Украинка реализовала 100% собственных брейкпойнтов (6/6) и допустила 12 непринужденных ошибок (в Андрееске – 22).

Ранее соперницы дважды встречались, причем Леся дважды одерживала победы на отказе канадки.

Цуренко во второй раз в карьере прошла в 1/8 финала на Ролан Гаррос. В 2018 году украинка из-за травмы снялась в матче против Гарбиньо Мугурусы.

В 1/8 финала Ролан Гаррос Леся Цуренко сыграет против первой ракетки мира Иги Швентек. Предыдущие две встречи теннисисток завершались в пользу полячки.

Таким образом, в четвертом круге Ролан Гаррос Украину представят две теннисистки – Элина Свитолина и Леся Цуренко.

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