Леонид Буряк рассказал, что украинским клубам сложно будет пригласить в УПЛ сильных футболистов, пока на территории нашего государства продолжается война. Бывший тренер вспомнил потенциальный трансфер, сорвавший сирена.

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Безысходность

Леонид Буряк уверяет, что киевский коллектив работает над поиском новых кадров не покладая рук. "Бело-синие" не желают затягивать в состояние своей команды кого-нибудь, а вот пригласить серьезных исполнителей клуба довольно сложно из-за войны на территории Украины, которую развязала Россия, что и приносит свои трудности в работу.

Буряк отметил, что донецкий Шахтер подписал таких украинских футболистов как Швед, Ракицкий и Зубков только потому, что легионеров пригласить в чемпионат Украины практически невозможно. Иностранные футболисты достигают договоренности с украинскими клубами, однако в последний момент их семьи мешают трансферу, запрещая футболистам ехать в Украину, пока продолжается война.

Также Леонид не доволен правилом ФИФА, которое может смело сшить украинские клубы в дураках, не оставив коллективам никакой компенсации за футболистов. Поскольку игроки смело могут приостанавливать свои контракты с украинскими командами и бесплатно перебираться в иностранный чемпионат.

Селекционная служба Динамо работает в ежедневном режиме. Но здесь есть три разных категории футболистов. Есть футболисты, которые не устраивают главного тренера, есть футболисты, у которых завышена цена, и есть футболисты, которые просто не хотят сюда ехать. Но работа продолжается без остановки. Я не буду называть фамилию и возможную сумму трансфера, но был такой пример. Успешно прошли переговоры, приехал потенциальный новичок. Завыла сирена воздушной тревоги, и все, он взял сумку и уехал. И что в этой ситуации могут решить, например, деньги?

– рассказал Буряк.

Кстати, именно семья румынского нападающего Даниэля Параскива помешала сотрудничеству между футболистом и киевским Динамо. Все из-за войны в Украине.

Карьера Леонида Буряка