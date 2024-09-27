Легенда киевского Динамо оценил перспективы "бело-синих" после фиаско в Лиге Европы

В среду, 25 сентября, киевское Динамо начало свой путь в Лиге Европы-2024/2025. В матче первого тура команда Шовковского встречалась с римским Лацио.

Киевляне потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Все свои голы римляне забили еще в первом тайме.

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Буряк верит в успех Динамо

Бывший наставник киевского Динамо Леонид Буряк в интервью для Dynamo.kiev.ua оценил перспективы столичного клуба в еврокубках в нынешнем сезоне. Также он верит, что "бело-синие" наконец-то добудут чемпионский титул в УПЛ после 3-летней паузы.

"В соперниках у Динамо – команды серьезные. Пугает, что мы давно не играли с такими командами, мастеровитые они. Перспективы мне оценить сложно, потому что у меня есть симпатия в адрес Динамо. Обнадеживает обстановка внутри команды. Все хотят играть.

Хочу, чтобы это поколение оставило след в истории Динамо. Обязательно надо добыть третью чемпионскую звездочку на эмблему. Все в клубе заряжены на достижение этого результата. Надо всем с этой мечтой ложиться спать и просыпаться", – сказал Буряк.

Справка. Сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 16 очков в шести матчах. В Лиге Европы киевляне занимают 34-е место, которое не позволяет квалифицироваться в плей-офф.

Отметим, что следующий поединок "бело-синие" проведут 29 сентября против Левого берега. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.