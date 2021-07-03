Год без футбола: Спинаццола получил серьезную травму и больше не сыграет на Евро-2020

В пятницу, 2 июля, в матче Бельгия – Италия левый защитник команды Манчини Леонардо Спинаццола смог покинуть поле лишь с помощью носилок. У защитника разрыв левого ахиллова сухожилия.

Почти год без футбола

Футболист Ромы на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.

Как это было Италия в эффектном матче победила Бельгию и сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020: видео

Он вернется в Рим, где ему проведут операцию. После хирургического вмешательства футболист первые два месяца будет ходить в специальном корсете на ногу, а затем еще два месяца проходить курс реабилитации.

В полуфинале континентального первенства Италия сыграет с Испанией. Поединок состоится 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи-22: 00.

На чемпионате Европы-2020 28-летний защитник провел четыре матча, в двух из которых признавался лучшим игроком: против Турции и Австрии.