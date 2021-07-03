Год без футбола: Спинаццола получил серьезную травму и больше не сыграет на Евро-2020
3 июля 2021 , 12:47Читати новину українською
Источник:Sky Sports Italia
В пятницу, 2 июля, в матче Бельгия – Италия левый защитник команды Манчини Леонардо Спинаццола смог покинуть поле лишь с помощью носилок. У защитника разрыв левого ахиллова сухожилия.
Почти год без футбола
Футболист Ромы на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.
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Он вернется в Рим, где ему проведут операцию. После хирургического вмешательства футболист первые два месяца будет ходить в специальном корсете на ногу, а затем еще два месяца проходить курс реабилитации.К слову. На чемпионате Европы-2020 28-летний защитник провел четыре матча, в двух из которых признавался лучшим игроком: против Турции и Австрии.
- В полуфинале континентального первенства Италия сыграет с Испанией. Поединок состоится 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи-22: 00.