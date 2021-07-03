Майже рік без футболу
Футболіст Роми на 79-й хвилині покинув поле на ношах зі сльозами на очах. Відновлення після такої травми може зайняти до 12 місяців.
Як це було Італія в ефектному матчі перемогла Бельгію і зіграє з Іспанією в 1/2 фіналу Євро-2020: відео
Він повернеться до Риму, де йому проведуть операцію. Після хірургічного втручання футболіст перші два місяці буде ходити в спеціальному корсеті на ногу, а потім ще два місяці проходити курс реабілітації.
- У півфіналі континентальної першості Італія зіграє з Іспанією. Поєдинок відбудеться 6 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Початок зустрічі – 22:00.