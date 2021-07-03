Майже рік без футболу

Футболіст Роми на 79-й хвилині покинув поле на ношах зі сльозами на очах. Відновлення після такої травми може зайняти до 12 місяців.

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Він повернеться до Риму, де йому проведуть операцію. Після хірургічного втручання футболіст перші два місяці буде ходити в спеціальному корсеті на ногу, а потім ще два місяці проходити курс реабілітації.

До слова. На чемпіонаті Європи-2020 28-річний захисник провів чотири матчі, у двох з яких визнавався найкращим гравцем: проти Туреччини та Австрії.