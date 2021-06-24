Дарите любовь, – Горецка показал сердце венгерским фанам, празднуя гол: при чем здесь ЛГБТ

24 июня 2021 , 13:03
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твиттер Леона Горецки

Сборная Германии со скрипом вышла из группы смерти, вырвав ничью в последнем туре у Венгрии (2:2). Поединку между немцами и венграми на "Альянц Арене" предшествовал скандал с ЛГБТ.

Что сделал Горецка

Леон Горецка спас немецкую команду от вылета с Евро-2020. Футболист Баварии сравнял счет на 84 минуте матча с Венгрией.

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Празднуя гол, Горецка показал венгерским фанатам сердце. После игры хавбек написал в твиттере: "Дарите любовь! "Уэмбли" зовет!"

ЛГБТ-подтекст

  • Перед матчем разгорелся скандал. УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ.
  • УЕФА принял такое решение после того, как члены городского совета столицы Баварии выступили с предложением включить на арене подсветку в цветах радуги.
  • Решение баварских чиновников было принято вследствие того, что венгерский парламент принял закон, направленный против ЛГБТ.
  • Перед матчем на стадионе было много цветов ЛГБТ. В частности, вратарь Германии вышел с ЛГБТ-повязкой на руке.
  • Также произошли два инцидента во время исполнения гимнов стран. Когда звучал гимн Венгрии, на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества в руках.
  • Вместе с тем венгерские фанаты повернулись спиной, когда звучал гимн Германии.
Германия вырвала ничью, которая позволила команде занять второе место и пройти в плей-офф. Уже 29 июня немцы сыграют против Англии. Взамен Венгрия покинула Евро-2020.
Автор: Михайло Гема