Сборная Германии со скрипом вышла из группы смерти, вырвав ничью в последнем туре у Венгрии (2:2). Поединку между немцами и венграми на "Альянц Арене" предшествовал скандал с ЛГБТ.
Что сделал Горецка
Леон Горецка спас немецкую команду от вылета с Евро-2020. Футболист Баварии сравнял счет на 84 минуте матча с Венгрией.
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Празднуя гол, Горецка показал венгерским фанатам сердце. После игры хавбек написал в твиттере: "Дарите любовь! "Уэмбли" зовет!"
ЛГБТ-подтекст
- Перед матчем разгорелся скандал. УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ.
- УЕФА принял такое решение после того, как члены городского совета столицы Баварии выступили с предложением включить на арене подсветку в цветах радуги.
- Решение баварских чиновников было принято вследствие того, что венгерский парламент принял закон, направленный против ЛГБТ.
- Перед матчем на стадионе было много цветов ЛГБТ. В частности, вратарь Германии вышел с ЛГБТ-повязкой на руке.
- Также произошли два инцидента во время исполнения гимнов стран. Когда звучал гимн Венгрии, на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества в руках.
- Вместе с тем венгерские фанаты повернулись спиной, когда звучал гимн Германии.