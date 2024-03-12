21 июня 2003 года на арене Staples Center в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между чемпионом WBC британцем Ленноксом Льюисом и претендентом на титул украинцем Виталием Кличко. Рефери остановил бой из-за многочисленных травм украинца и зафиксировал победу британца техническим нокаутом.

Читайте также Он участвует в самом большом бою своей жизни, – Леннокс Льюис о мужестве Виталия Кличко

Льюис объяснил, почему завершил карьеру после скандальной победы над Виталием Кличко

После того, как рассечение Виталия стало слишком большим, рефери остановил бой. Украинцу наложили на лицо 60 швов. Медики заявляли, что украинец мог потерять зрение, если бы продолжил поединок.

Я согласился на бой с Кличко за 10 дней, чтобы отсрочить свое завершение карьеры. Он всегда должен был быть моим последним боем. Я раздумывал снова драться с ним, но придерживался плана,

– сказал Льюис.

Важно. На карточках всех судей после шестого раунда, на момент остановки поединка, Кличко лидировал с одинаковым счетом – 58:56.