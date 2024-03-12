21 червня 2003 року арені Staples Center у Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок між чемпіоном WBC британцем Ленноксом Льюїсом і претендентом на титул українцем Віталієм Кличком. Рефері зупинив бій через численні травми українця та зафіксував перемогу британця технічним нокаутом.

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Льюїс пояснив, чому завершив кар'єру після скандальної перемоги над Віталієм Кличком

Після того, як розсічення Віталія стало надто великим, рефері зупинив бій. Українцеві наклали на обличчя 60 швів. Медики заявляли, що українець міг втратити зір, якби продовжив поєдинок.

Я погодився на бій із Кличком за 10 днів, щоб відтермінувати своє завершення кар’єри. Він завжди мав бути моїм останнім боєм. Я роздумував знову битися з ним, але дотримувався плану,

– сказав Льюїс.

Важливо. На картках усіх суддів після шостого раунду, на момент зупинки поєдинку, Кличко лідирував з однаковим рахунком – 58:56.