Лейпциг выбил Аталанту Малиновского из Лиги Европы: видеообзор матча

Итальянская Аталанта 14 апреля в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы на своем поле приняла СБ Лейпциг. Немецкая команда сенсационно победила хозяев матча.

Аталанта – РБ Лейпциг 0:2

Голы: Кнунко, 18, 87.

В прошлом противостоянии в Германии команды расписали мировую. Первый матч команд в рамках четвертьфинала Лиги Европы завершился со счетом 1:1.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел из итальянской команды. Первый поединок он провел на скамейке запасных.

Хозяева активно начали игру и "населили" на ворота оппонентов. Но несмотря на все попытки открыть счет им не удалось.

Уже на 18-й минуте Лейпциг вышел вперед. Кнунку после передачи Лаймера оказался в выгодной позиции и расстрелял ворота Аталанты.

Видео гола

Малиновский был близок к тому, чтобы сравнять счет. В конце второго тайма украинец закрутил мяч в штрафную соперников, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч.

Подопечные Доменико Тедеско отправились на первое с минимальным преимуществом.

После того, как Хенрикс получил предупреждение за свой фол. Малиновский попал в стенку после удара со штрафного. Было подозрение, что мяч после удара Руслана попал в руку находившемуся в штрафной площадке соперника. После просмотра ВАР арбитр решил не назначать пенальти.

На 58-й минуте украинца сменил Муриэль.

На последних минутах матча хозяева пытались атаковать и отыграть. Лейпцигу же удалось удвоить свое преимущество. На 87-й минуте Кнунку снова отличился забитым мячом.

Аталанта покидает Лигу Европы, а Лейпциг двигается дальше.