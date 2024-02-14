Один в поле воин: как Лунин феерил в Лиге чемпионов против Лейпцига – видео всех сейвов

Во вторник, 13 февраля, стартовал раунд плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024. В этот день Лейпциг на своем поле принимал мадридский Реал.

Гости одержали минимальную победу со счетом 0:1. На 49-й минуте встречи голом отметился испанский полузащитник Браим Диас, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Лучший матч": тренер Реала оценил невероятное выступление Лунина в поединке с Лейпцигом

Фантастическая игра Лунина

Однако главным фактором успеха мадридцев стало феноменальное выступление Андрея Лунина. Он в пятый раз подряд вышел в стартовом составе команды и продемонстрировал невероятный индивидуальный перформанс.

Украинец сделал 9 сейвов, совершил 1 удачный выход на мяч, по 3 раза удачно перехватил навесы и вынес мяч, а также отдал 21 из 25 точную передачу. Показатель голов, которым предотвратил уроженец Краснограда составил 2.19.

За свое выступление украинский вратарь получил звание лучшего игрока матча от статистических порталов SofaScore и WhoScored, которые поставили ему оценку 9.8 и 9.2 соответственно.

Смотрите видео всех действий Лунина в матче с Лейпцигом

Отметим, что поединок против Лейпцига стал восьмым, который Лунин отыграл "на ноль" в сезоне-2023/2024 за "королевский клуб". Всего на его счету 17 матчей в нынешней кампании и 13 пропущенных голов.

. Ответный матч против "быков" в Лиге чемпионов Реал сыграет 6 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.