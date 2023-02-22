Хавбек МанСити пушечным ударом открыл счет в матче 1/8 ЛЧ против Лейпцига: видео

В среду, 22 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити играет на выезде против Лейпцига. Гости открыли счет в поединке на 27-й минуте.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити играет против немецкого Лейпцига, пишет 24 канал. Подопечным Пепа Гвардиолы хватило 27 минут встречи, чтобы отличиться в воротах хозяев поля.

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Футболисты Манчестер Сити с первых минут матча завладели инициативой. Преимущество "горожан" воплотилось в забитый гол на 27 минуте матча.

После обрезки в центре поля, хавбек МанСити Рияд Марез получил мяч от Джека Грилиша и искусно пробил в нижний правый угол. Подопечные Гвардиолы вышли вперед.

Видео гола Мареза

Этот гол стал вторым для французского хавбека МанСити Рияда Мареза в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.