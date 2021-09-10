Лейла Фернандес и Эмма Радукан сыграют в финале US Open: им обоим нет и 20 лет

В 2021 году будет уникальный финал женского US Open. В нем сыграют теннисистки, которым еще не исполнилось и 20 лет. И только одна из них – в первой сотне рейтинга WTA.

Сенсационно в финал US Open вышла британка Эмма Радукану, который всего 18 лет. В рейтинге WTA она разместилась на 150-м месте. Поэтому для участия в турнире ей пришлось пройти квалификацию. Финал станет для нее десятым матчем на US Open. В предыдущих она не отдала ни одного сета соперницам.

Противостоять им будет канадка Лейла Энни Фернандес. Она лишь на год старше соперницы, и занимает 73-е место в рейтинге. Именно она выбила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира. А перед тем и Наоми Осаку.

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Эксперт по теннису Eurosport Мэтс Виландер о матче Лейлы Фернандес и Эммы Радукан

Я думаю, что есть разница между Лейлой и Эммой в теннисном IQ и способностью защищаться по сравнению, скажем, с Еленой Остапенко, которая прорвалась и выиграла "Ролан Гаррос" в 2017 году, получила яркие две недели, но не научилась защищаться. Шарапова со временем научилась защищаться и выиграла много турниров Grand Slam. Я думаю, что это другой уровень понимания ваших ресурсов и понимания оппонента.

Лейла Фернандес никого не выбивает с площадки, ей придется проявить смекалку и заблаговременно взять мяч, сыграть несколько loope shots. Удивительно, сколько силы она может генерировать. Она гений – если бы она была на несколько дюймов выше и на 10 фунтов тяжелее, никто не имел бы шансов против нее.

Этот финал будет скорее открытым матчем, где Эмма и Лейла стараются быть агрессивными, близкими к средней линии без игры через мячи "на вылет". Радукану и Фернандес в некотором роде играют очень похоже. Если бы Фернандес была правшой, вы бы не заметили особой разницы в их стилях, они очень близки по стилям игры.

Я думаю, что Фернандес будет иметь действительно хорошие шансы на победу. Эмма невероятно талантлива, физически сильна, имеет высокий теннисный IQ.

Для них важно удовольствие от игры, которое получают зрители, поддержка важна для каждой из них. Будет интересно посмотреть, за кем потянутся зрители.

Я бы сказал об Эмме, как и о Лейле, если она останется в форме, она выиграет несколько титулов Grand Slam. Я не могу представить, чтобы такая теннисистка не выиграла три – четыре турнира.

Из-за таких, как они, женский теннис внезапно стал в центре турнира, гораздо больше зрителей именно в женском турнире, чем в мужском. Они здесь горят эмоциями, и это невероятно.