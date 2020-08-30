Визначилися ще дві команди, які зіграють в другому раунді плей-офф НБА. Ними стали "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Мілуокі Бакс".

Перемога "Лейкерс"

"Лейкерс" у п'ятому матчі проти "Портленда" перемогли 131:122. ЛеБрон Джеймс у цьому матчі за майже 34 хвилини оформив трипл-дабл, набравши 36 очок, а також зробивши по 10 підбирань та передач. Його партнер по "Лейкерс" Ентоні Девіс набрав 43 очки. Одного підбирання йому не вистарчило для того, щоб оформити дабл-дабл.

Лейкерс – Портленд 131:122 (35:31, 33:37, 32:24, 31:30)

Тож "Лейкерс" перемогли у серії 4:1. І тепер у другому раунді плей-офф зіграють проти переможця пари "Х'юстон" – "Оклахома".

"Х'юстон" вийшов вперед у серії

В цій парі вперед вийшли "Рокетс", які в п'ятому матчі розгромили суперників 114:80. І вже 31 серпня може бути визначений переможець цієї пари в шостій грі між цими командами.

Х'юстон – Оклахома-Сіті 114:80 (24:14, 24:31, 37:18, 29:17)

"Мілуокі" вийшли у другий раунд

Перемогу у матчі та вихід у другий раунд забезпечили собі і "Мілуокі". Зусиль Янніса Адетокунбо виявилося достатньо, щоб здолати "Орландо" 118:104 та перемогти у серії 4:1.

Сам грек оформив дабл-дабл з 28 очками та 17 підбираннями. Окрім нього, ще двоє гравців зробили це – його напарник Кріс Міддлтон (21 очко, 10 підбирань) та Нікола Вучевіч з "Орландо" (22 очки та 15 підбирань).

Мілуокі – Орландо 118:104 (26:21, 41:29, 23:29, 28:25)

"Мілуокі" у другому раунді плей-офф зіграє проти "Маямі".

Нагадаємо, ще одну пару плей-офф склали "Бостон" – "Торонто". Натомість не визначено учасників ще однієї пари. У матчах "Юта" – "Денвер" та "Кліпперс" – "Даллас" рахунки 3:2 на користь перших команд.