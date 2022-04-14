Лехия – Шахтер: трансляция благотворительного матча

В четверг, 14 апреля, Шахтер сыграет в своем втором благотворительном матче. Онлайн-трансляцию поединка против Лехии можно просмотреть даже не покидая сайт 24 канала.

Второй "военный матч" Шахтера

Вторая встреча турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске. Начало в 20:30.

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Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В первом матче "горняки" сыграли против греческого Олимпиакоса. К сожалению, дончане потерпели поражение в Греции. Матч закончился со счётом 0:1.

Лехия – Шахтер: видеотрансляция