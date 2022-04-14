Другий "воєнний матч" Шахтаря

Друга зустріч турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine відбудеться у Гданську. Початок о 20:30.

Читайте також Моя хата скраю, мені це не треба, – Палкін про рішення бразильців не повертатись у Шахтар

Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

У першому матчі "гірники" зіграли проти грецького Олімпіакоса. На жаль, донеччани зазнали поразки у Греції. Матч закінчився з рахунком 0:1.

Лехія – Шахтар: відеотрансляція