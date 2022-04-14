Второй "военный матч" Шахтера
Вторая встреча турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске. Начало в 20:30.
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Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
В первом матче "горняки" сыграли против греческого Олимпиакоса. К сожалению, дончане потерпели поражение в Греции. Матч закончился со счётом 0:1.
Лехия – Шахтер: видеотрансляция