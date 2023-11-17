Сборная Украины обыграла Лехию в таинственном контрольном матче – видео голов

В четверг, 16 ноября, сборная Украины по футболу сыграла товарищеский матч против польской Лехии. Он проходил за закрытыми дверями.

На стадионе "Polsat Plus Arena" в Гданьске победили подопечные Сергея Реброва со счетом 2:0. Голами отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина.

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УАФ опубликовала голы сборной Украины

Матч прошел без участия представителей СМИ и болельщиков. Трансляция поединка также не производилась, поэтому о событиях матча почти ничего не известно.

На следующий день после встречи Украинская ассоциация футбола поделилась видео с голами в контрольном матче. Оба были забиты из пределов штрафной – по одному в каждом из таймов.

Смотрите видео с голами сборной Украины в матче против Лехии

. Свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 20 ноября против сборной Италии в последнем туре группового этапа квалификационного раунда на Евро-2024. Победа гарантирует подопечным Реброва выход на континентальное первенство.