Динамовец Цитаишвили отметился дебютным голом за Лех: победное видео

Познанский Лех 9 октября принимал Радомяк в 12-м туре польского Экстракляса. Хозяева праздновали минимальную домашнюю победу.

Георгий Цитаишвили, арендованный у Динамо, вышел в стартовом составе Леха. Грузин вывел хозяев вперед в счете уже на старте встречи, пишет 24 канал.

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Положил на классе

На 12-й минуте Цитаишвили красиво убрал опекуна и легко пробил в ближней руке. Голкипер Радомяка явно не ожидал такого направления удара. Поэтому мяч спокойно залетел в сетку владений гостей.

Георгий был заменен только в компенсированное к матчу время. Вместо единственного автора гола на поле появился Адриэль Ба Луа.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Леха над Радомяком – 1:0. Гол Цитаишвили стал победным.

Это дебютный мяч Цитаишвили в футболке польского клуба за 19 сыгранных поединков. Также в активе правого вингера два ассиста.

Видео гола Цитаишвили

После победы Лех с 18 очками идет шестым.

В следующем матче клуб Цитаишвили сыграет против Х. Беэр-Шева в 4-м туре группового раунда Лиги конференций.