Георгий Цитаишвили, арендованный у Динамо, вышел в стартовом составе Леха. Грузин вывел хозяев вперед в счете уже на старте встречи, пишет 24 канал.

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Положил на классе

На 12-й минуте Цитаишвили красиво убрал опекуна и легко пробил в ближней руке. Голкипер Радомяка явно не ожидал такого направления удара. Поэтому мяч спокойно залетел в сетку владений гостей.

Георгий был заменен только в компенсированное к матчу время. Вместо единственного автора гола на поле появился Адриэль Ба Луа.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Леха над Радомяком – 1:0. Гол Цитаишвили стал победным.

Это дебютный мяч Цитаишвили в футболке польского клуба за 19 сыгранных поединков. Также в активе правого вингера два ассиста.

Видео гола Цитаишвили

Il est géorgien, il joue lui aussi sous un maillot bleu et lui aussi sait dribbler comme il se doit pour finir par une douceur. Gio Tsitaishvili qui régale avec le Lech pic.twitter.com/OlRIwLmQad — ????? & ????? (@FootPolak) October 9, 2022

После победы Лех с 18 очками идет шестым.

В следующем матче клуб Цитаишвили сыграет против Х. Беэр-Шева в 4-м туре группового раунда Лиги конференций.