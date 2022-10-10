Георгій Цитаішвілі, який був орендований у Динамо, вийшов у стартовому складі Леха. Грузин вивів господарів уперед в рахунку вже на старті зустрічі, пише 24 канал.

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Поклав на класі

На 12-й хвилині Цитаішвілі красиво прибрав опікуна та легко пробив у ближній до себе рук. Голкіпер Радом'яка явно не очікував такого напрямку удару. Тому м'яч спокійно залетів у сітку володінь гостей.

Георгій був замінений лише у компенсований до матчу час. Замість єдиного автора голу на полі з'явився Адріель Ба Луа.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Леха над Радом'яком – 1:0. Гол Цитаішвілі став переможним.

Це дебютний м'яч Цитаішвілі у футболці польського клубу за 19 зіграних поєдинків. Також в активі правого вінгера два асисти.

Відео голу Цитаішвілі

Il est géorgien, il joue lui aussi sous un maillot bleu et lui aussi sait dribbler comme il se doit pour finir par une douceur. Gio Tsitaishvili qui régale avec le Lech pic.twitter.com/OlRIwLmQad — ????? & ????? (@FootPolak) October 9, 2022

Після звитяги Лех із 18 очками йде шостим.

У наступному матчі клуб Цитаішвілі зіграє проти Х. Беер-Шева у 4-му турі групового раунду Ліги конференцій.